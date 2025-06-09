Роман Костомаров стал победителем премии ТЭФИ

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров стал победителем национальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивного шоу/программы».

Церемония награждения лауреатов проходит в понедельник на Новой сцене Большого театра в Москве.

Костомаров одержал победу с программой «Работяги» телеканала «Пятница!». Также в список финалистов вошли ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев (программа «Громко») и комментатор «Матч ТВ» Константин Генич (финальный матч ЕВРО‑2024).