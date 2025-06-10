Загитова назвала неприемлемую для нее традицию в шоу-бизнесе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова назвала традицию в шоу-бизнесе, которую считает для себя неприемлемой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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«Все любят при встрече обниматься, в щечку целоваться. Для меня это неприемлемо», — заявила Загитова.

Она добавила, что многие принимают такую позицию за звездную болезнь и считают ее холодной и высокомерной.

Ранее Загитова ответила на критику по поводу ее откровенных образов.

«Каждый мой образ в цензуре. Там нет никакой пошлости и какой-то слишком сильной откровенности», — заявила спортсменка.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.