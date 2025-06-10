Журова против того, чтобы ледовая арена в Казани носила имя Загитовой

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в разговоре с «Матч ТВ» выразила мнение, что не следует при жизни спортсменов называть стадионы их именами.

Ранее Министр спорта республики Татарстан Владимир Леонов заявил «Матч ТВ», что возводимый в Казани дворец фигурного катания не получит имя олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

— Заслуживает ли Загитова, чтобы в ее честь называли ледовую арену?

— Через 100 лет — да. Дай бог она проживет 120 лет. У меня есть убеждение, что при жизни человека стадион называть его именем нельзя. Это мое мнение, как примета. У меня понимание, что когда человек уходит из жизни, в его честь называют стадион. Он известный, замечательный, прекрасный, достоин того, чтобы стадион назвали его именем.

Но при жизни я бы категорически была против, никому бы не разрешила так сделать, даже если сильно заслуживала бы этого. Поэтому всё, конечно, зависит от человека. Я бы сопротивлялась до последнего и не дала бы возможности такое сделать, если бы мне предложили.

А вот школу, и лучше государственную, чтобы это было 100% устойчиво, чтобы не было скандалов, надо называть именем Загитовой — и даже без вариантов.

Если меня спросите, заслуживает ли Алина, чтобы когда‑то назвали? Да, конечно, она заслуживает, чтобы когда‑то появилась арена в ее честь.

Это мое мнение. Сразу болельщики начнут говорить: вы не любите Алину. Очень люблю! Это моя позиция не только к ней, а ко всей этой ситуации. Она у меня для всех. Я не разрешу и стадион именем Овечкина назвать, — сказала Журова «Матч ТВ».

Загитова завоевала золото на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Также на счету спортсменки победы на чемпионатах мира и Европы. В 2019 году она приостановила карьеру.