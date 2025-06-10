Тарасова оценила слова министра спорта Татарстана про школу Загитовой

Тарасова оценила мнение о том, что рано называть арену в честь Загитовой.

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Ранее стало известно, что глава республики Рустам Минниханов одобрил проект Центра фигурного катания Алины Загитовой, который планируется построить в Казани.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что объект не будет называться в честь Загитовой: «Девчонке 23 года, называть ее именем стадион – это перебор».