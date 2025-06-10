Тарасова — министру за слова о Загитовой: он не доживёт, когда родится такая же фигуристка

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию, что дворец фигурного катания, возводимый в честь олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой в Казани, скорее всего, не будет назван её именем. Об этом ранее сообщил министр спорта республики Татарстан, подчеркнув, что спортсменка слишком молода для этого.

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«Он видел когда-нибудь, чтобы пожилые катались и завоёвывали медали чемпионата мира, Европы и Олимпийских игр? Не хочет назвать, но он временный человек, а Алина у нас останется навсегда. Не считаю, что обязательно нужно называть стадион именем Загитовой, однако так комментировать, тем более человеку, который занимает такой пост, неправильно. Алина из их региона, выдающаяся фигуристка. У них не скоро такие будут — он не доживёт до того, чтобы ещё кто-нибудь стал таким же выдающимся фигуристом», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она завершила спортивную карьеру в 2019 году.