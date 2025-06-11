Фигуристка Худайбердиева рассказала о личной жизни

Елизавета Худайбердиева рассказала, что сейчас у нее нет отношений.

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Фигуристка, выступавшая в танцевальном дуэте с Егором Базиным, объявила о завершении карьеры в апреле 2025 года.

С 2022-го по 2023 год Худайбердиева была замужем за продюсером Первого канала Кириллом Благовым. Пара развелась.