Ротенберг предоставил лед для репетиций шоу Загитовой

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг предоставил каток для репетиций шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию 2018 года Алины Загитовой "Ассоль". Об этом Загитова рассказала журналистам.
Рок-мюзикл "Ассоль" пройдет 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге. В субботу в Москве проходит презентация СК "Молодежка", организатором которой является Ротенберг.
"Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо. Роман Борисович дал нам ночной лед для репетиций шоу "Ассоль". Мы с сегодняшнего дня будем начинать репетировать. Для нас это большая честь. Каток очень удобный, тут достаточно тепло, все на высшем уровне сделано, - сказала Загитова. - Как девочка могу сказать - дизайн очень крутой. Все сделано по максимуму".