Роман Ротенберг предоставил лед для репетиций шоу Загитовой

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Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг предоставил каток для репетиций шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию 2018 года Алины Загитовой "Ассоль". Об этом Загитова рассказала журналистам.

Ротенберг предоставил лед для репетиций шоу Загитовой
© РИА Новости

Рок-мюзикл "Ассоль" пройдет 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге. В субботу в Москве проходит презентация СК "Молодежка", организатором которой является Ротенберг.

"Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо. Роман Борисович дал нам ночной лед для репетиций шоу "Ассоль". Мы с сегодняшнего дня будем начинать репетировать. Для нас это большая честь. Каток очень удобный, тут достаточно тепло, все на высшем уровне сделано, - сказала Загитова. - Как девочка могу сказать - дизайн очень крутой. Все сделано по максимуму".