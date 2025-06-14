Ротенберг предоставил лед для репетиций шоу Загитовой

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг предоставил каток для репетиций шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию 2018 года Алины Загитовой "Ассоль". Об этом Загитова рассказала журналистам.

Рок-мюзикл "Ассоль" пройдет 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге. В субботу в Москве проходит презентация СК "Молодежка", организатором которой является Ротенберг.