Загитова объявила о замене в составе шоу «Ассоль» – Грэя сыграет Владимир Морозов. Ранее на роль был назначен Дмитрий Соловьев
Алина Загитова объявила о замене в составе участников ледового шоу «Ассоль».
«Друзья, у нас замена в составе «Ассоль». Артура Грэя сыграет Владимир Морозов – двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион Европы, двукратный серебряный призер чемпионата мира, трехкратный чемпион России. С Володей я уже каталась в паре, и этот опыт мне понравился. Рада, что у нас будет возможность снова поработать вместе», – написала олимпийская чемпионка в телеграм-канале.
Ранее планировалось, что роль Грэя исполнит олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде Дмитрий Соловьев.
Шоу «Ассоль» пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня.