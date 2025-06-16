Фигуристка Щербакова выступила в косплее персонажа из Genshin Impact

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова и балерина Большого театра Мария Кошкарёва представили видео в образе Скирк — нового персонажа из игры Genshin Impact.

Фигуристка назвала «Геншин» своей любимой игрой, а Скирк — вдохновляющим героем.

Скирк проходит путь от девушки, живущей «в оковах», до свободной и готовой для покорения любых целей воительницы, истинной ледяной королевы. Скирк вдохновила меня, а я буду рада вдохновить вас с помощью этого видео.

Видео доступно в группе Анны Щербаковой во «Вконтакте». Права на видео принадлежат Анне Щербаковой.

Щербакова также предложила пройти опрос о Genshin Impact в её Telegram-канале и представила промокод на 60 примогемов и другие внутриигровые награды.

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Обновление Genshin Impact 5.7, в котором Скирк станет играбельным персонажей, выйдет 18 июня.