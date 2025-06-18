Евгения Медведева рассказала о звездной болезни

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своём понимании звёздной болезни.

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«У меня был эпизод в жизни, когда я действительно думала, что я, наверное, просто мразь. Наверное, вот она, звёздная болезнь, про которую все говорят. Потому что у меня пропало желание фотографироваться с людьми. Это прямо откровение сейчас, я этого никогда не говорила. Мне кажется, моя команда меня немного поругает за это. Нужно же всегда хотеть фотографироваться и общаться с поклонниками. Это же люди, которые тебя поддерживают, дают тебе работу. Ты знаменита благодаря тому, что люди тебя узнают. Я загонялась, потому что ко мне подходили люди в абсолютно неподходящие для этого моменты. Я с любимым человеком могу на свидании сидеть. И я понимаю, что я не хочу фотографироваться. Не хочу я сейчас отпускать любимого человека и уделять время другому человеку. Ты понимаешь, что можно было бы сфотографироваться, но какой-то внутренний протест появляется. И я сама с собой долго разговаривала: «Что это такое? Это звёздная болезнь?» А на самом деле, я просто поняла, что это отстаивание личных границ», — рассказала Медведева в эфире YouTube-канала «БеС комментариев».

25-летняя Медведева, помимо двух титулов ЧМ и ЧЕ, имеет две серебряные медали Олимпийских игр и два титула чемпионки России. Фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м официально объявила о завершении карьеры. Сейчас Евгения ведёт активную жизнь в медиапространстве: у неё есть личный YouTube-канал, где фигуристка берёт интервью у звёздных гостей.