Трехкратная чемпионка мира по фигурному катанию завершит карьеру

Трёхкратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото завершит спортивную карьеру после будущего олимпийского сезона-2025/2026.

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«В спорте мне осталось меньше года. На следующих Олимпийских играх в 2030 году мне будет 29, так что это невозможно. Я закончу, когда мне исполнится 26», –приводит слова Сакамото Kanaloco.

Напомним, многие фанаты предполагали такой исход после того, как стали известны программы фигуристки на будущий сезон. К примеру, в качестве музыкальной основы для короткой программы спортсменка выбрала композицию Time To Say Goodbye, которую исполняют известный итальянский оперный певец Андреа Бочелли и Сара Брайтман.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года. На прошлой Олимпиаде Сакамото стала бронзовым призёром, пропустив вперёд россиянок Анну Щербакову и Александру Трусову. Камила Валиева стала четвёртой.