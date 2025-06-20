Роднина объяснила, почему россиянам сложнее, чем американцам, гордиться страной

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина объяснила, почему россиянам сложнее гордиться своей страной, нежели американцам. При этом, по её словам, Россия даёт своим гражданам гораздо больше, чем многие другие развитые страны.

© Чемпионат.com

«Сравнение патриотизма в США и России? Это разные культура, воспитание и образование. Зачем нам от них что-то перенимать, если лучше создавать своё. Должно быть бережное и уважительное отношение к своей стране. Патриотизм на голом месте не бывает — это длительный процесс воспитания и образования. В Америке граждане любят свою страну и гордятся ей. Можно ли говорить, что в России любят страну и гордятся ей? У нас слишком много перемен происходило. Поэтому, наверное, это нам где-то делать сложнее. Мне кажется, столько, сколько наша страна делает для граждан, особенно для сегодняшнего поколения, не делают никакие, куда более развитые страны. Но всё-таки при этом мы иногда считаем, что этого мало, что надо больше. Мне кажется, пора избавляться от иждивенческого отношения к стране. Это длительная работа всего общества и руководства страны», — приводит слова Родниной Sport24.

Напомним, Роднина 13 лет прожила в США, куда уехала в 90-е, чтобы работать в одном из центров фигурного катания в Лос-Анджелесе. Сейчас там живёт 39-летняя дочь Родниной Алёна Миньковская, у которой американское гражданство.