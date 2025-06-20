Дегтярев высказался об отстранении российских фигуристов

Дегтярев об отстранении российских фигуристов: «Это недобросовестная конкуренция, липовые медали. Задача там захватить наше»
Дегтярев назвал липовыми медали в фигурном катании без участия россиян.
Российские фигуристы были отстранены от международных соревнований после Олимпиады-2022.
«Это недобросовестная конкуренция, липовые медали. В том числе в фигурном катании. Какие там медали без россиян? Или в синхронном плавании? Задача там захватить наше. Принимаются решения юридического характера, мы будем их отбивать. Это недобросовестная конкуренция западных стран и некоторых восточных. Спорт стал полем боя», – заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.