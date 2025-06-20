«С травмированной ногой всё хорошо». Фигурист Ковалев рассказал о подготовке к сезону
Фигурист Артем Ковалев рассказал «Матч ТВ» о подготовке к следующему сезону, а также сообщил, что травмированная нога его не беспокоит.
В октябре 2023 года Ковалев сломал ногу и был прооперирован, из‑за чего пропустил сезон‑2023/24. В сезоне‑2024/25 фигурист занял 6‑е и 10‑е места на этапах Гран‑при России.
— Короткая программа останется старой. Произвольная будет похожа на прошлогоднюю программу «Queen». Хочется, чтобы зал подхватывал мелодию, когда я буду катать. Из прыжков восстановил пока два четверных и тройной аксель. В другие четверные пока не входил — рановато. Слава богу, с травмированной ногой всё хорошо, — сказал Ковалев «Матч ТВ».