Фигурист Ковалев рассказал о подготовке к сезону

Фигурист Артем Ковалев рассказал «Матч ТВ» о подготовке к следующему сезону, а также сообщил, что травмированная нога его не беспокоит.

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В октябре 2023 года Ковалев сломал ногу и был прооперирован, из‑за чего пропустил сезон‑2023/24. В сезоне‑2024/25 фигурист занял 6‑е и 10‑е места на этапах Гран‑при России.