Тарасова рассказала, что России надо перенять у США и Японии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что российским фигуристам можно было бы перенять у таких стран, как США или Япония. Специалист заявила, что её соотечественникам не хватает физической подготовки.

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«Что нам стоит перенять у зарубежных школ фигурного катания? Нам всегда есть чему учиться и что перенять. Как пример — спортсмены США и Японии. Они катают программы, а после этого никто не умирает и не задыхается. Это вопрос специальной физической подготовки. Мы не можем этим похвастаться, хотя и занимаемся этим вопросом», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Напомним, российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях с 2022 года из-за ситуации на Украине. В отсутствие россиян в мужском и женском одиночном катании чемпионами мира становились исключительно японские и американские спортсмены.