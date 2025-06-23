Галлямов назвал приоритет на ближайшее время

Чемпион мира, Европы и России Александр Галлямов, выступающий в спортивных парах вместе с Анастасией Мишиной, сообщил, что сейчас решил сосредоточиться на учёбе в магистратуре в своём университете.

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«Пока у меня сессия в институте, пытаюсь всё совмещать — и тренировки, и учёбу. Сейчас я главным образом сосредоточился на том, чтобы закрыть первый курс магистратуры», — приводит слова фигуриста ТАСС.

Напомним, фигурист восстанавливается от травмы ноги, полученной во время турнира на Байкале, который прошёл в конце февраля — начале марта в закрытом формате. Из-за этого Мишина и Галлямов взяли перерыв в тренировках и выступлениях.

Ранее стало известно, что парники не получили нейтральный статус для участия в квалификационном турнире к Олимпийским играм.