Истерика на Олимпиаде, возвращение к Тутберидзе и свадьба: жизнь Александры Трусовой

21-летняя Александра Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей на соревнованиях четверные лутц, тулуп и флип, а также чистый каскад. Спортсменка никогда не останавливалась на достигнутом и постоянно удивляла общественность исполнением сложнейших элементов, однако так и не стала лидером на Олимпиаде. Историю Трусовой в день ее рождения вспомнил Starhit.

«Русская ракета»

Александра Трусова родилась 23 июня 2004 года в Рязани. Папа девочки являлся мастером спорта по дзюдо и самбо, а мама занималась легкой атлетикой. Уже в четыре года Саша освоила ролики и плавно перешла в фигурное катание. На руку ее спортивной карьере сыграла работа отца — из-за нее семья переехала в Москву.

Три года фигуристка тренировалась у Александра Волкова и его жены, а потом перешла к Анне Царевой. Однако примерами для подражания Трусова считала Алину Загитову и Евгению Медведеву, а потому добилась сотрудничества с Этери Тутберидзе.

Отметим, что Саша быстро освоила одинарные прыжки и перешла к двойным, а уже в 10 лет в программе фигуристки имелся двойной аксель, а к 13 годам — четверной сальхов. Спортсменка спокойно переносила падения, включала в выступления многооборотные элементы, а перед заходом на прыжок смотрела судьям прямо в глаза. Благодаря страсти к прыжкам болельщики прозовут Трусову «Русской ракетой».

Первым крупным соревнованием для Трусовой стало первенство Москвы в 2014 году — там девочка заняла 10 место. Уже через год спортсменка заняла второе место на это турнире, а также сдала нормативы на кандидата в мастера спорта.

В 2017 году на первенстве России Саше не хватило всего шести баллов для победы — она уступила Алине Загитовой. Вскоре Трусова направилась на этап юниорского Гран-при в австралийском Брисбене, где поразила судей четверным прыжком. За этим последовали первые места в Минске и Токио.

С годами Саша все больше удивляла мировое сообщество своими достижениями. Уже в 2018 году она выполнила на тренировке четверной лутц — тройной риттбергер. Их комбинацию до этого не исполняли ни мужчины, ни женщины. На последующем турнире в Каунасе фигуристка стала рекордсменкой в короткой, произвольной программах и по общей сумме баллов — 221,44.

В 2019 году Трусова одержала победу на Japan Open, впервые в женском катании исполнив в одной программе четыре четверных прыжка. Тогда у спортсменки появились критики — они считали, что подобные номера превращают спорт в технический механизм, лишая его эстетики и души. Не обращая внимания на это, Саша выиграла Гран-при Skate Canada и установила новые рекорды по баллам программ.

«Пусть будет много счастливых моментов». Штаб Тутберидзе поздравил Трусову с 21-летием

Смена тренеров

2020 год стал для Александры тяжелым не только из-за пандемии. Фигуристка разошлась в мнении с тренерским штабом Тутберидзе, из-за чего перешла в команду Евгения Плющенко. Трусова рассказывала, что причиной стал спор из-за программы — в финале Гран-при сезона 2019/20 года она настояла на том, чтобы в ней был и тройной аксель, и четверные прыжки.

«Мне разрешили, а после этого снова убрали их на отборочных соревнованиях. Я сначала была против, но потом согласилась в день выступления, все-таки было важно просто отобраться на чемпионат Европы. Но на ЧЕ тренеры опять настояли, чтобы я откатала чисто с тремя четверными. Я всегда хотела прыгать, а меня останавливали. И это не первый год», — рассказывала она.

Александра подчеркивала, что причиной смены тренера была не личная неприязнь, а желание отработать программы под руководством человека, который и сам катался с четверными. Однако в том же году воспитанницы Тутберидзе, Анна Щербакова и Камила Валиева, опередили Трусову на чемпионате России.

В марте 2021 года Александра заняла третье место на чемпионате мира в Стокгольме. Вскоре выяснилось, что спортсменка вернулась в команду Тутберидзе. В турнире U.S. International Classic спортсменка победила с блеском, а вот золото чемпионата России уступила Камиле Валиевой, позднее уступив в Европе еще и Анне Щербаковой. По этой причине она была серьезно настроена показать свое превосходство на Олимпийских Играх.

Скандал на Олимпиаде

Зимняя Олимпиада в Пекине запомнилась не только допинговым скандалом вокруг Камилы Валиевой, но и эмоциональной реакцией Трусовой на второе место. В произвольной программе она впервые в истории Олимпийских игр исполнила пять четверных прыжков, однако в общем зачете уступила Щербаковой.

«Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Никогда больше не выйду на лед! Это невозможно, так нельзя! У всех есть золотая медаль, у всех, а у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!» — кричала Трусова.

Тутберидзе пыталась успокоить девушку, однако Александра не дала себя обнять. К церемонии награждения она успокоилась, однако на просьбу журналистов показать медаль ответила, что ее покажет Аня. Через некоторое время Трусова призналась представителям прессы, что все же рада тому, что прыгнула пять четверных на Олимпиаде.

Многие ругали Трусову за неспортивное поведение, однако сама Александра не жалела о проявленных эмоциях. Позднее она отмечала, что просила не снимать ее и хотела уйти, однако фигуристку не отпускали до награждения.

Новый этап

Хотя после Олимпиады Саша говорила, что ее отношение к Тутберидзе не изменилось, многие ждали нового кризиса. В октябре 2022 года стало известно, что Трусова снова ушла из группы тренера. Однако инсайдеры подчеркивали, что дело не в конфликте, а в напряженных тренировках, от которых устала девушка. До этого, в мае 2022 года, СМИ сообщили о романе Александры с фигуристом Марком Кондратюком — к его наставнице Светлане Соколовской и перешла спортсменка.

«У нее ведь с Кондратюком там любовь, она перешла, чтобы с ним чаще видеться. Не знаю, как с этим работать, это дело Светланы Владимировны. Мешает ли любовь? Иногда мешает, иногда — нет, желать ничего не буду, не хочу это разбирать, любовь ведь не разбирается», — рассуждала о ситуации заслуженный тренер Татьяна Тарасова.

В Гран-при осенью 2022-го она стала третьей, а вот с чемпионата страны в итоге снялась по медицинским показаниям. После этого девушка стала регулярно появляться в ледовых шоу, а на вопросы о будущем отвечать, что оно так или иначе связано с фигурным катанием.

В феврале 2024 года общественность заметила, что на пятом этапе турнира «Битва школ» Трусову ждала у бортика Этери Тутберидзе. В апреле догадки о воссоединении подтвердились — Саша появилась в шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Семейная жизнь

Очередное возвращение к тренеру также объясняли любовными делами. Оказалось, что в 2023 году Кондратюк бросил спортсменку, однако рассказать об этом она решилась лишь в апреле 2024 года.

«Меня просто поставил перед фактом, мол, все, не готов больше… Это его выбор. Я очень долго пыталась вернуть все… Поэтому особо нигде ничего не говорила, не писала, старалась избегать эту информацию. Все переживала внутри», — признавалась она.

Через несколько месяцев после расставания Трусова начала встречаться со спортсменом Макаром Игнатовым. Отношения развивались быстро — фигуристы съехались, а летом спортсмен сделал Александре предложение. Уже в августе пара поженилась. Перемены не закончились: в январе 2025 года стало известно о беременности Трусовой, а в апреле фигуристы рассказали поклонникам, что ждут сына.

Фанаты искренне радовались за пару, которая столь быстро развивала отношения. Скептически отзывались в спортивном сообществе лишь о дальнейшей карьере Трусовой, которая давно не участвовала в крупных соревнованиях. По мнению Тарасовой, в спорт она больше не вернется, а роды можно считать концом ее карьеры.