Медведева сказала, что ее держат в плену на репетициях шоу Загитовой

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась роликом с репетиции ледового шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Ассоль». Премьера рок-мюзикла состоится в пятницу, 27 июня.

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«Дорогие друзья, всем привет! Мы уже в Санкт-Петербурге. Мы репетируем шоу «Ассоль», завтра (26 июня) у нас ещё один репетиционный день. А послезавтра вы сможете увидеть результаты наших стараний, в основном Алининых. Всё. Меня держат в плену, помогите», – пошутила Медведева.

Ледовое шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Ассоль» пройдёт 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге. Изначально планировалось пять показов, однако по техническим причинам их количество сократилось до трёх.

Одной из участниц шоу «Ассоль» неожиданно станет главная соперница в карьере Загитовой, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. При этом Загитова выступит на шоу Медведевой о дискотеке 2000-х «Евгения Медведева и друзья», которое состоится 13 сентября в Москве.