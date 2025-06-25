Загитова и Морозов пригласили зрителей на шоу «Ассоль»

Алина Загитова и Владимир Морозов пригласили зрителей на шоу «Ассоль».

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова представит рок-мюзикл на льду «Ассоль» 27-28 июня в Санкт-Петербурге.

Она исполнит роль Ассоль, двукратный серебряный призер Игр Морозов – Артура Грэя.

Загитова: Мы уже находимся в Санкт-Петербурге, совсем скоро у нас премьера. Вова вовсю готовится, надел свои труселя.

Морозов: Тема трусов еще не раскрыта.

Загитова: Мы безумно переживаем, ждем от вас поддержки и любви. Приходите к нам на шоу, мы вас очень ждем.