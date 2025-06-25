Мишин заявил, что Туктамышева давно завершила карьеру

Заслуженный тренер России Алексей Мишин заявил, что его ученица чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева давно завершила карьеру. Формально фигуристка заявлений об этом не делала.

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Однако в середине июня 2025 года спортсменка попала в список тренеров и иных специалистов, работающих со сборной командой, который размещён на сайте Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Отмечено, что Елизавета является тренером.

«Так ясно, что она давно завершила карьеру. Странный вопрос», — сказал Мишин «СЭ».

28-летняя фигуристка не выступает на соревнованиях с 2023 года, когда объявила о паузе в карьере. С тех пор Елизавета каталась в ледовых шоу, а также помогала своему бывшему наставнику Алексею Мишину с тренерской деятельностью в «Юбилейном».