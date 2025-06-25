Искусственный интеллект помог разработать костюм для российского фигуриста

Хореограф Валерия Чистякова сообщила, что при создании костюма для фигуриста Николая Угожаева использовался искусственный интеллект.

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— Искусственный интеллект прекрасен при разработке костюмов для выступлений — сильно экономит время и упрощает коммуникацию между хореографом или тренером и, собственно, швейных дел мастером. Ты сразу можешь наглядно показать, что тебе нужно, приходишь с готовой картинкой, которую, что важно, не нашел где‑то в интернете, а придумал сам. Ну, а нейросети просто помогли эту задумку воплотить. Такой подход минимизирует вариант ошибок. Например, разрабатывая костюм для прошлогодней программы Николая Угожаева под музыку американской группы Linkin Park, мы сразу представляли себе общий стиль: джинсы, рваный свитер. ИИ сгенерировал окончательный вариант, — сказала Чистякова RT.

В январе Угожаев одержал победу в личном турнире на чемпионате России по прыжкам.