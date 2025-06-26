Российская фигуристка призналась, что не хотела возвращаться в Россию

Фигуристка Станислава Константинова рассказала, что не хотела возвращаться в Россию с Сейшельских Островов, где она провела отпуск.

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«Улетела. Очень не хочу обратно. Я не смогу смириться с тем, что мне снова нужно ходить на работу, да еще и в холодильник», — написала Константинова.

В августе 2022 года Константинова объявила о приостановке карьеры. В июле 2023 года девушка рассказала изданию, что закончила карьеру из-за отсутствия мотивации. Она объяснила это тем, что пик ее формы прошел. Спортсменка считает, что не сможет превзойти свои прошлые результаты. Сестра Константиновой продолжает заниматься фигурным катанием.

Константинова является бронзовой призеркой Универсиады 2019 года в женском одиночном катании. В сезоне-2020/21 фигуристка заняла 16-е место на чемпионате России. Лучшим результатом россиянки в международных соревнованиях стало второе место Гран-при Хельсинки в сезоне-2018/19. Она мастер спорта международного класса.

8 марта Константинова в своем Telegram-канале призналась, что организаторы турнира по шоу-программам «Русский вызов» за сутки до мероприятия отказали ей в выступлении.