Стало известно, когда планируют открыть школу Алины Загитовой в Казани

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов ответил, когда планируют открыть дворец фигурного катания, возводимый в честь олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой в Казани.

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«Как вы знаете, в начале лета прошел градсовет по ряду объектов, в том числе по этой арене. На нем одобрили дизайнерскую часть: фасады, а также общий подход к стройке. В общем, утвердили все финальные решения. Движемся, как и договаривались к реализации проекта: сейчас идут земляные работы, мы выходим в летнюю строительную кампанию. К следующему сезону, весной – в начале лета, хотим завершить проект, ввести в эксплуатацию и начать работу внутри», — сказал Леонов «ВсеПроСпорт».

Дворец будет построен на улице Портовая, 2 с учётом концепции микрорайона и получит поддержку от государства. Ранее Леонов сообщил, что хоть здание и возводится в честь Загитовой, это не значит, что он получит её имя.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она завершила спортивную карьеру в 2019 году.