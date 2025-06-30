Главный романтик фигурного катания наконец-то нашел любовь

Но, кажется, это уже не первый роман фигуриста за это межсезонье…

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Чемпиона Европы Дмитрия Алиева принято считать одним из самых романтичных и душевных фигуристов нашей страны. Помимо захватывающего катания, невольно вспоминаешь и историю жизни Димы – встал на коньки на льду озера в родной Ухте, со сложностями перебрался в Санкт-Петербург, рано стал самостоятельным, начав жить отдельно от родителей. К тому же не всегда гладко у Алиева складывалась и спортивная карьера – победа на чемпионате России, Европы, участие в Олимпийских играх сменялось буквально несколькими провальными сезонами подряд. Несмотря на близкие отношения со своим тренером Евгением Рукавицыным, казалось, что для большей стабильности в жизни фигуристу не хватает музы, которая будет его сопровождать и во всём поддерживать. Неужели спустя столько лет она всё-таки нашлась?

Долгое время был одиночкой

Несмотря на романтическое амплуа, сам Дима редко был замечен в каких-либо отношениях. В подростковом возрасте он встречался с партнёршей по группе Алисой Федичкиной. Их называли Ромео и Джульеттой фигурного катания, а об их истории даже сняли отдельный сюжет для телевидения. Но роман продлился совсем недолго. С тех пор Дмитрий открыто ни разу не объявлял о своих романтических отношениях.

Ходили слухи о его заинтересованности чемпионкой мира и Европы Елизаветой Туктамышевой. Однако официально Дима долгие годы позиционировал себя одиночкой. В 2020 году на одном из этапов Гран-при России Алиев отреагировал на критику американского журналиста, касающуюся организации этапа и возможности объятий и поцелуев с тренерами в Kiss and cry, несмотря на ковидные ограничения. Дима высказался жёстко: «Я бы прямо сейчас поцеловал здесь свою девушку, если бы она у меня была. Не вижу в этом ничего плохого, не хочу комментировать американцев».

В прошедшем сезоне-2024/2025 Дима в одном из влогов олимпийской чемпионки Алины Загитовой также отрицательно ответил на её вопрос о наличии у парня второй половинки: «Нет, девушки нет». Загитова на это решила продолжить тему и пошутить: «Как это в меме: филантроп, миллионер, фигурист, но девушки нет. Девушки, проходите». «Мимо. Проходите мимо», – добавил Дима. Казалось бы, Алиеву комфортно, раз долгие годы он продолжает быть один. Но это межсезонье всё изменило…

Нашёл любовь с именитой спортсменкой

Ещё в марте, как только закончились соревнования, 25-летнего фигуриста начали замечать в компании молодой актрисы Аси Громовой. Известно, что она является близкой подругой Натальи Филиной, возлюбленной лучшего друга Димы вице-чемпиона Европы Александра Самарина. Именно друзья познакомили Алиева с девушкой. Две пары провели совместный отдых в Карелии, откуда Дима и Ася публиковали романтичные видео. Спортсмен активно реагировал на новые публикации актрисы, оставлял милые комментарии. Но, как кажется, отношения тоже продлились недолго. Уже вскоре фигурист отписался от девушки, а та, в свою очередь, начала больше публиковать философского и лирического контента.

С того момента в соцсетях Димы также началось затишье, которое нарушилось в конце июня неожиданным известием. Кажется, Алиев начал отношения с одной из самых именитых гимнасток современности – многократной чемпионкой мира и Европы в художественной гимнастике Ариной Авериной. Сначала пользователи заметили бурную активность парня под постами девушки, которые сопровождались многочисленными эмодзи с сердечками, огоньками и поцелуйчиками. Потом Алиев начал оставлять гимнастке романтические комментарии. Например, Арина выложила фотографию вида из окна самолёта, на которую Дима ответил так: «Каждый раз, когда вижу солнце… Я думаю о тебе». На такие речи в комментариях даже отреагировала чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева: «Я не знаю, что это, но мне очень это нравится».

Впоследствии пару «спалили» в социальных сетях. Сестра Арины, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио Дина Аверина, выложила «сториз» на личной странице, где случайно показала идущих за ручку Диму и Арину. Несмотря на отсутствие официальных заявлений, сам фигурист не стал открещиваться от попавшего в Сеть материала и на одной фотографии из подборки со сборов, где был изображён закат, отметил гимнастку.

Многие пользователи в Сети уже успели умилиться выбору сестёр Авериных. Напомним, в начале этого года стало известно, что Дина встречается с олимпийским чемпионом в команде Дмитрием Соловьёвым, с которым они познакомились на «Ледниковом периоде». Теперь другая сестра – Арина – нашла себе Дмитрия Алиева. Фанаты шутят, что гимнастки при выборе второй половинки явно выставляют следующие критерии: 1) фигурист, 2) зовут Дмитрием. Ну а мы в любом случае желаем обеим парам счастья!