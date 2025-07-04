Команда Тутберидзе показала процесс постановки новой короткой программы Двоеглазовой

Чемпионат.com

Новая короткая программа российской фигуристки Алисы Двоеглазовой поставлена под композицию «Derniere Danse» французской певицы Indila.

Команда Тутберидзе показала процесс постановки новой программы Двоеглазовой
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Команда Этери Тутберидзе показала в соцсетях видео с фрагментами работы над новой постановкой, программу Двоеглазовой ставили Даниил Глейхенгауз и сама Этери Тутберидзе.

Напомним, в прошедшем сезоне Алиса Двоеглазова выступала по юниорам и стала серебряным призёром первенства России, а также вице-чемпионкой финала Гран-при России среди юниоров. На соревнованиях фигуристка не раз исполняла элементы ультра-си: в произвольной программе она прыгала четверной лутц и четверной тулуп.

В сезоне-2024/2025 спортсменка планирует выступать по взрослым. Сейчас фигуристке 16 лет.