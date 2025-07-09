Трусова с мужем снялись в фильме

Российские фигуристы Александра Игнатова (Трусова) и Макар Игнатов снялись в фильме «Нейробатя». Трейлер появился в группе болельщиков спортсменки в Telegram.

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Супруги предстали в русских народных образах.

«Это Макар и Александра. Они раньше поодиночке прыгали, а теперь вот вместе — потому что любовь», — сказал о них один из героев картины.

22 марта Трусова объявила о беременности. Пара ждет мальчика. 17 августа 2024 года фигуристы сыграли свадьбу.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр-2022. Также она взяла золото чемпионата страны, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ. Игнатов — вице-чемпион России.