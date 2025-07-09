Экс-российский фигурист высказался о немецком паспорте

Экс-российский фигурист Генрих Гартунг, сменивший спортивное гражданство на немецкое в мае 2024 года, высказался о попытках получить паспорт в Германии. По его словам, он хотел бы сделать это до Олимпийских игр 2026 года в Милане, однако столкнулся с некоторыми сложностями при этом.

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