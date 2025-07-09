«Немного грустно»: фигурист Гартунг сравнил жизнь в России и Германии

Фигурист Генрих Гартунг, сменивший в 2024 году спортивное гражданство с российского на немецкое, рассказал журналистам, что ему грустно в Оберстдорфе после жизни в Москве. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

17-летний Гартунг сменил спортивное гражданство в мае 2024 года. Он объяснил свое решение тем, что у него немецкие корни, есть родственники в Германии. После переезда занял седьмое место на юниорском чемпионате мира 2025 года.

«После Москвы немного грустно — там жизнь более суетливая. Здесь все по-другому: спокойнее, размереннее, все двигаются в своем темпе, а мне хочется какого-то движения. В Оберстдорфе я в основном тренируюсь и сплю — времени ни на что другое практически не остается. Я приезжаю сюда не в первый раз, поэтому местная красота и горы меня уже не особенно удивляют», — признал спортсмен.

Напомним, что российские спортсмены с марта 2022 года отстранены от соревнований под эгидой ISU, который объединяет фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов.

Как Россию исключили из спорта

В связи со сложившейся ситуацией ряд спортсменов сменил гражданство. Так, предпочли кататься за Казахстан конькобежки Кристина Силаева и Елизавета Голубева, за Грузию стали выступать Диана Дэвис и Глеб Смолкин.