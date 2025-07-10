Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 Александра Игнатова (Трусова) ответила всем своим хейтерам в новом ролике. Она сняла видео под трендовую музыку «Я сам решу» и вставила самые популярные комментарии, которые часто оставляют ей недоброжелатели:

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Обязательно всё время показывать живот, нельзя же так ходить.

Беременность в 20 лет, не слишком ли рано?

Надо волосы подстричь слишком длинные.

Вряд ли уже вернётся на лёд.

Какая тёмная квартира.

6 собак — это же безумие.

Зачем личную жизнь выставлять напоказ?

Лучше было, когда были красные волосы, белые совсем не то

33 тыс.

Ногти, конечно, очень длинные, как с такими можно ходить.

«Рилс несёт юмористический характер. Я уважаю и принимаю любое мнение, вы имеете на него право точно так же, как и я на своё. В любом случае я сама решу», – подписали публикацию Трусова.

Напомним, весной Александра и Макар Игнатовы рассказали на «Русском вызове», что ждут пополнения в семье, а на гендер-пати в центре Москвы узнали пол ребёнка — у фигуристов будет мальчик.