«Беременность в 20 — не рано?» Трусова ответила всем своим хейтерам в новом ролике

Чемпионат.com

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 Александра Игнатова (Трусова) ответила всем своим хейтерам в новом ролике. Она сняла видео под трендовую музыку «Я сам решу» и вставила самые популярные комментарии, которые часто оставляют ей недоброжелатели:

Трусова ответила всем своим хейтерам в новом ролике
© Чемпионат.com
  • Обязательно всё время показывать живот, нельзя же так ходить.
  • Беременность в 20 лет, не слишком ли рано?
  • Надо волосы подстричь слишком длинные.
  • Вряд ли уже вернётся на лёд.
  • Какая тёмная квартира.
  • 6 собак — это же безумие.
  • Зачем личную жизнь выставлять напоказ?
  • Лучше было, когда были красные волосы, белые совсем не то
  • 33 тыс.
  • Ногти, конечно, очень длинные, как с такими можно ходить.

«Рилс несёт юмористический характер. Я уважаю и принимаю любое мнение, вы имеете на него право точно так же, как и я на своё. В любом случае я сама решу», – подписали публикацию Трусова.

Напомним, весной Александра и Макар Игнатовы рассказали на «Русском вызове», что ждут пополнения в семье, а на гендер-пати в центре Москвы узнали пол ребёнка — у фигуристов будет мальчик.

Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости