Медведева объяснила разницу между своими шоу и спектаклями Загитовой

Медведева о своих шоу и спектаклях Загитовой: «Это два абсолютно разных жанра, которые никаким образом не пересекаются»
Евгения Медведева рассказала об участии в шоу Алины Загитовой «Ассоль».
Медведева сыграла роль Хины Меннерс в шоу Загитовой «Ассоль», которое прошло 27-28 июня в Санкт-Петербурге.
«Вся история полностью спродюсирована Алиной и ее командой. Сказали, что я катаю – то я и катаю. Получилось так, что они, видимо, уже набрали каст, только потом мы с ней поговорили-пообщались, и она предложила мне роль, а в итоге поняли, что роли-то закончились. Пришлось, видимо, придумывать – мне так кажется, я не знаю. Но Хин и Хина – очень прикольно получилось, мне кажется, прямо здорово. Мы не импровизируем. Сольник у меня поставлен, но это быстрое дело. Это самое легкое и простое в спектакле. Я приехала сюда и сама себе его поставила. Мне кажется, так во всех спектаклях – люди просто сами знают, какие спирали они умеют, какие вращения. А все остальное – нет. Все-таки в спектаклях, когда нужно отыгрывать роль и поверх музыки есть слова, лучше поставить, чтобы каждый раз попадать в слова, в смысл, попадать руками в правильные слова, чтобы, например, на грусть не порадоваться», – сказала Медведева в шоу «Каток».
Также фигуристка ответила на вопрос, что она оценила в ледовом спектакле Загитовой как продюсер собственных шоу.
«Декорации классные, в декорациях приятно работать. Свет очень красиво выставлен. Но надо понимать, что те шоу, которые пока что делаю я – это дивертисмент. То, что делает Алина – это спектакли. Это два разных абсолютно жанра, которые никаким образом – ни декорациями, ни светом, ни графикой, ни сетапом – вообще ничем не пересекаются, две абсолютно разные истории», – добавила Медведева.
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