Академия Плющенко запросила многомиллионный грант на ледовые шоу

Академия Плющенко запросила грант в размере 22,5 млн рублей на ледовые шоу.

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Академия двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко запросила грант на ледовые шоу «Золушка», «Русалочка» и «Белоснежка».

Информация о заявке опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Размер гранта – 22 500 000 рублей, софинансирование – 200 346 300 рублей; общая сумма расходов на реализацию составляет 222 846 300 рублей. Срок реализации проекта – с 15 января 2026 года по 30 июня 2027-го.