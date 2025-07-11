Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко показал, как катается на мотоцикле. Соответствующее видео спортсмен опубликовал на личной странице в социальных сетях.

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«На новеньком», – подписал Плющенко публикацию.

Ранее стало известно, что академия Плющенко «Ангелы Плющенко» запросила у государства грант в размере 22,5 млн рублей на три ледовых шоу — «Золушка», «Русалочка» и «Белоснежка». Отмечается, что при запросе гранта на 22,5 млн рублей софинансирование будет составлять более 200 млн рублей. Таким образом, общая сумма расходов составит более 222 млн рублей.

Напомним, Плющенко выиграл две золотые медали на Олимпийских играх, помимо этого, он три раза побеждал на чемпионатах мира и семь раз — на чемпионатах Европы.