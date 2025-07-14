Загитова — о мужчине мечты: если не будет отпускать путешествовать, он ноль без палочки
Олимпийская чемпионка 2018 года и чемпионка мира Алина Загитова описала своего идеального мужчину.
— Не занимается спортом.
– Шесть. Но я всё равно сделаю так, чтобы он занимался спортом.
– Не любит собак.
– Ноль. Как можно не любить таких пушистиков?
– Не умеет кататься на коньках.
– Девяточка.
– Не любит путешествовать.
– Даже по России? Домосед? Пятёрочка. Я могу летать одна. Если меня будут отпускать. Если меня не будет отпускать, то он ноль без палочки.
– Часто ходит на тусовки.
– Прямо часто? Прямо в клубы? Ну, ноль тоже. Короче, никто мне не подходит.
– У него много подруг.
– Если ты выбираешь человека, то надо доверять. Пять с четвертинкой.
– Не умеет фотографировать.
– Минус два. Ладно, шучу. Это не такое важное качество. Пусть будет семёрочка. Научим, – сказала Загитова в видео «Спортмастер Медиа».
Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она завершила спортивную карьеру в 2019 году.