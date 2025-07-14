Загитова — о мужчине мечты: если не будет отпускать путешествовать, он ноль без палочки

Олимпийская чемпионка 2018 года и чемпионка мира Алина Загитова описала своего идеального мужчину.

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— Не занимается спортом.

– Шесть. Но я всё равно сделаю так, чтобы он занимался спортом.

– Не любит собак.

– Ноль. Как можно не любить таких пушистиков?

– Не умеет кататься на коньках.

– Девяточка.

– Не любит путешествовать.

– Даже по России? Домосед? Пятёрочка. Я могу летать одна. Если меня будут отпускать. Если меня не будет отпускать, то он ноль без палочки.

– Часто ходит на тусовки.

– Прямо часто? Прямо в клубы? Ну, ноль тоже. Короче, никто мне не подходит.

– У него много подруг.

– Если ты выбираешь человека, то надо доверять. Пять с четвертинкой.

– Не умеет фотографировать.

– Минус два. Ладно, шучу. Это не такое важное качество. Пусть будет семёрочка. Научим, – сказала Загитова в видео «Спортмастер Медиа».

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она завершила спортивную карьеру в 2019 году.