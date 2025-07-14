Тутберидзе объяснила, почему ее дочь Диана Дэвис живет и тренируется не в России

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала, почему ее дочь Диана Дэвис живет и тренируется за пределами России.

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Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным выступают в танцах на льду. На международных соревнованиях они представляют Грузию.

— Мне кажется, я не властная мама — абсолютно. Просто она у меня такая добрая и мягкая. Мы два разных человека. При этом у нее есть серьезные цели, желания, и я уважаю ее решения. Если бы она захотела, она могла бы спокойно жить в Москве рядом с мамой, и я бы все для нее делала. У меня единственный ребенок.

Когда Диане исполнилось 16 и она сказала: «Я не вижу здесь тренера, который был бы в нас заинтересован, профессионала, который может научить хорошо кататься и стать настоящим спортсменом», — вот тогда она проявила ту самую настойчивость. Бомбился мой телефон: «Я поеду — и все! Мы должны тренироваться там!» А я говорю: «Ну как ты себе это представляешь? Это очень большое расстояние, я по хлопку туда не доеду. Ничем не смогу помочь». Но она проявила характер, как бы я ни пыталась ее переубедить, — заявила Тутберидзе в интервью журналe «Мнение редакции* может не совпадать».