Писарев стал единственным кандидатом на пост президента Федерации фигурного катания Москвы
Евгений Писарев будет единственным кандидатом на выборах главы Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ).
«К моменту дедлайна кандидатура Писарева была единственной, конкурентов у него нет», — приводит слова пресс-службы федерации ТАСС.
Предыдущим главой Федерации фигурного катания Москвы был Антон Абдурахманов. Он был заочно арестован по подозрению в хищении средств Министерства обороны России. Уголовное дело против Абдурахманова было возбуждено на основании подозрений в мошеннических схемах, связанных с государственными контрактами, на общую сумму более 20 млрд рублей. Сообщается, что до вынесения судебного решения экс-глава выехал из России.