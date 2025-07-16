Журова объяснила, почему ISU отказал Жилиной в переходе

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) отказать российской фигуристке Веронике Жилиной в смене спортивного гражданства.

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«Для многих это серьёзная соперница, сильная. Те же американцы или комиссия, которая рассматривала, поддавили, возможно, чтобы она не смогла так быстро получить разрешение от ISU. Иногда ни могут разрешить сразу, и такие случаи были. А могут сделать запрет», – приводит слова Журовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, совет ISU состоялся 4-5 июля в Лозанне. В мае 2025 года Жилина сообщила о том, что получила паспорт Азербайджана. Исполком ФФККР не дал релиз фигуристке, после чего она обратилась в ISU.