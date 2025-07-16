Надежда Понтелеенко дисквалифицирована за мельдоний на 4 года.
Об этом сообщается в списке дисквалифицированных российских спортсменов от РУСАДА.
Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается от 19 апреля 2024-го и продлиться до 18 апреля 2028 года.
Понтелеенко пропустила сезон-2024/25. По словам тренера спортсменки Олега Татаурова, врачи не давали ей допуск к соревнованиям из-за проблем с сердцем.
Ранее сообщалось, что срок ее дисквалификации составит всего 2 года, и что спортсменка может подать апелляцию на это решение.
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