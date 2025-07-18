ISU объяснило отказ Жилиной в смене гражданства

ISU объяснил, как проходило рассмотрение заявки Вероники Жилиной на смену сборной.

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Российская фигуристка получила паспорт Азербайджана и планировала перейти в новую команду, однако ФФККР, а затем и совет ISU отказал Жилиной в переходе.