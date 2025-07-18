Отказ в переходе в другую страну заплатившей за это российской фигуристке объяснили

Международный союз конькобежцев (ISU) объяснил, почему отказал российской фигуристке Веронике Жилиной в том, чтобы сменить спортивное гражданство на азербайджанское. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В ISU заявили, что отклонили заявку после тщательного рассмотрения. Решение было принято после анализа предоставленной документации.

15 июля совет ISU отказал Жилиной в смене спортивного гражданства. Таким образом, 17-летняя спортсменка не сможет выступать за сборную Азербайджана в следующем сезоне.

21 мая стало известно, что Жилина заплатила Федерации фигурного катания на коньках России около одного миллиона рублей в качестве компенсации за подготовку. Она выплатила средства за два сезона и три календарных года, а также возместила деньги за разработку и покрой соревновательных костюмов.