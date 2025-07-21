Призер юниорского ЧМ Дарья Гримм образовала танцевальный дуэт с Григорием Родиным

Фигуристы Дарья Гримм и Григорий Родин образовали танцевальный дуэт.

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18-летняя Гримм выступает за Германию, она двукратный бронзовый призер юниорских чемпионатов мира и юниорских финалов Гран-при вместе с Михаилом Савицким. Их дуэт распался в мае.