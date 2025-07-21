Призер юниорского ЧМ Дарья Гримм образовала танцевальный дуэт с Григорием Родиным
Фигуристы Дарья Гримм и Григорий Родин образовали танцевальный дуэт.
18-летняя Гримм выступает за Германию, она двукратный бронзовый призер юниорских чемпионатов мира и юниорских финалов Гран-при вместе с Михаилом Савицким. Их дуэт распался в мае.
«Мы рады объявить о нашем новом партнерстве! Первая цель – соревноваться на международном уровне под флагом Германии, но к сожалению, мы пока не можем этого сделать, так как ждем открепления [Григория] от федерации России. Тем не менее мы очень рады отправиться в это путешествие и выступать вместе», – написала Гримм в соцсети.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости