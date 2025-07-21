Синхронистка Гайдай объяснила неудачное выступление в соло на чемпионате мира

Синхронистка Татьяна Гайдай из-за волнения допустила ошибку в технической программе соло на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом она рассказала журналистам после завоевания на турнире бронзы в технической программе дуэтов в паре с Майей Дорошко.

Гайдай в субботу допустила грубую ошибку на элементе "барракуда", что не позволило ей подняться в финале выше последнего, 12-го места. В квалификации она была 7-й.

"Мы усложнили программу на 2,5 балла, потому что не было разницы, какое место занимать - 7-е или последнее, 12-е место. Хотя бы показали судьям, что готовы бороться", - сказала Гайдай.

"Получилось сделать гибрид, по оценкам он был лучше и выше всех, а потом, видимо, из-за того, что было наработано другое время на отдых, я не рассчитала силы. Но чувствовала себя нормально. Если посмотреть видео, то можно увидеть, что я неправильно сделала гребок - не попала. Был элемент риска - очень волнительный. Наверное, не справилась с эмоциями, перенервничала", - добавила она.

После выступления в технической программе соло синхронистка расплакалась и отказалась от комментариев. Гайдай отметила, что команда ее поддержала, благодаря чему спортсменка довольно быстро настроилась на выступление в дуэте. "Нельзя же подводить тренеров, Майю, надо собираться", - сказала Гайдай.