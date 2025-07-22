Тарасова: фигуристы из Америки побоятся приехать в Россию

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о потенциальной встрече российских и американских фигуристов в рамках совместных показательных выступлений.

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«Сегодня провести такое мероприятие у фигуристов невозможно. Всё-таки сроки подобных встреч надо определять за год или два. Кроме того, мы пока нигде выступать не можем, а участие с нами может затруднить другим спортсменам дальнейшие выступления. Лучше, конечно, спрашивать у Александра Когана. Мое мнение — когда снимут все запреты, тогда и сможем проводить показательные выступления хоть с Папой Римским. А сейчас вряд ли кто-то приедет — побоятся. Будут думать — зачем нам в это ввязываться, рисковать. Ничего, скоро срок отстранения кончится, подождём немножко — и будет всё как прежде», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

Напомним, в марте стало известно, что американский президент Дональд Трамп поддержал идею главы Российской Федерации Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.