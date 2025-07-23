«Худший штаб по травмам». Мать фигуристки набросилась на академию Плющенко

Ирина Костылева, мать фигуристки Елены Костылевой, ответила на вопрос, в штабе какой академии ее дочери было бы находиться лучше всего.

Костылева перешла в академию «Ангелы Плющенко» весной 2024 года.

— По материальному обеспечению, шоу, заработку денег и комфорту проживания — Плющенко. По травмам перед основными отборочными стартами, начиная с ПМО и этапов Гран‑при, вплоть до Первенства России, пять раз — худший штаб. Это невозможно пережить один раз за сезон. А тут семь, вместе с болезнями за сезон. В этом сезоне уже два раза восстановила три ультра‑си, — написала Костылева в комментариях Telegram‑канала «Бархатный конек».

В прошлом сезоне 13‑летняя Костылева выиграла первенство России и финал Гран‑при страны среди юниоров.