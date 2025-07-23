Фигуристка академии Плющенко получила рецидив перегрузочной травмы

Фигуристка Елена Костылева получила рецидив перегрузочной травмы, ей нельзя скользить минимум месяц, сообщила мать спортсменки Ирина Костылева.

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— Изначально травма была получена в апреле при восстановлении квадриттбергера без страховки, в результате постоянных падений на бедро. Вследствие чего Лена не прыгала с 12 мая до 13 июня.

19 июня был получен допуск к тренировкам от травматологов. Лена успела восстановить триксель, четверные сальхов и тулуп. Далее — перегруз утяжелителями и рецидив. До сегодняшнего дня Лена только скользила, прыгать было нельзя. Сегодня сделали МРТ — улучшений нет. Значит, и скользить больше нельзя, как минимум месяц, — приводит слова Костылевой Telegram‑канал «Бархатный конек».

В прошлом сезоне Костылева выиграла первенство России и финал Гран‑при страны среди юниоров.