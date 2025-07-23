Фигуристка академии Плющенко Костылева получила рецидив перегрузочной травмы

Матч ТВ

Фигуристка Елена Костылева получила рецидив перегрузочной травмы, ей нельзя скользить минимум месяц, сообщила мать спортсменки Ирина Костылева.

Фигуристка академии Плющенко получила рецидив перегрузочной травмы
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— Изначально травма была получена в апреле при восстановлении квадриттбергера без страховки, в результате постоянных падений на бедро. Вследствие чего Лена не прыгала с 12 мая до 13 июня.

19 июня был получен допуск к тренировкам от травматологов. Лена успела восстановить триксель, четверные сальхов и тулуп. Далее — перегруз утяжелителями и рецидив. До сегодняшнего дня Лена только скользила, прыгать было нельзя. Сегодня сделали МРТ — улучшений нет. Значит, и скользить больше нельзя, как минимум месяц, — приводит слова Костылевой Telegram‑канал «Бархатный конек».

В прошлом сезоне Костылева выиграла первенство России и финал Гран‑при страны среди юниоров.

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