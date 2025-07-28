Сихарулидзе оценил перспективы российских фигуристов на международной арене

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о перспективах спортсменов на международной арене. Он допустил, что российские фигуристы могут утратить доминирующие позиции в отдельных дисциплинах.

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«Допускаю, что может случиться утрата доминирования в тех видах, где российские фигуристы всегда побеждали. В таких видах спорта, как фигурное катание, художественная гимнастика, синхронное плавание, судейство всегда субъективно. Это не те дисциплины, где все решают голы, очки, секунды. Если мы вернемся на международные соревнования, то не будем ждать милости от зарубежных судей. Российские фигуристы должны кататься на порядок лучше соперников. Тогда, как любила говорить Тамара Николаевна Москвина, против лома нет приема», – заявил Сихарулидзе «РИА Новости Спорт».

На данный момент Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов только к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе. Выступать на других зарубежных турнирах фигуристы по-прежнему не могут.