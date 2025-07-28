Избран президент Федерации фигурного катания Москвы

В Федерации фигурного катания города Москвы заявили «Матч ТВ», что новым президентом организации, в связи с добровольным сложением с себя полномочий главы ФФКМ Антона Абдурахманова, избран Евгений Писарев.

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Внеочередная выборочная конференция ФФКМ состоялась 26 июля 2025 года. Президент ФФКМ избран на срок до очередной отчетно‑выборной конференции федерации (2026 год).

— Выборы прошли, Евгений Писарев избран президентом ФФКМ, — сообщили «Матч ТВ».

Ранее Baza сообщала, что на Абдурахманова возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Абдурахманов стал президентом ФФКМ в 2022 году, сменив Ирину Рабер, которая возглавляла организацию более 17 лет.