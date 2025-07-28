Антон Сихарулидзе: «Россия не торгует фигуристами. Задумываемся о том, чтобы обозначать трансферную стоимость при смене спортивного гражданства»
Антон Сихарулидзе заявил, что ФФККР может ввести плату за переходы фигуристов.
– Соответствует ли действительности информация о том, что фигуристка [Вероника Жилина] вернула ФФККР деньги, затраченные на ее подготовку?
– Хочу и просто обязан подчеркнуть, что федерация никогда не обращалась ни устно, ни письменно ни к фигуристке, ни к ее представителям с вопросом о возвращении денег. Суммы, которые были выплачены за все время самой спортсменке, ее тренерам, школе, которую она представляет, несоизмеримы с той, что была перечислена на счет ФФККР.
Часть средств действительно была возвращена с припиской «выплачены по ошибке». В этой истории деньги не играют никакого значения, но важно отметить, что возвращены они были ровно через день после того как исполком ФФККР единогласно вынес решение об отказе в смене спортивного гражданства.
– Если бы «группа желающих» подсчитала все средства, затраченные на подготовку Жилиной, и выплатила ее, фигуристку отпустили бы в Азербайджан?
– Россия не торгует фигуристами. Если говорить о тех, кто был или является кандидатами в сборную России, то мы уже задумываемся о том, чтобы обозначать трансферную стоимость при смене спортивного гражданства. При этом нужно учитывать не только понесенные затраты на подготовку таких фигуристов с юных лет, но и возможную упущенную выгоду.
Представьте, что родившийся, выросший, живущий и тренирующийся в России спортсмен стал чемпионом Европы, мира, Олимпийских игр под флагом другой страны, поменяв спортивное гражданство за несколько месяцев до начала этих соревнований.
Отмечу, что в следующий раз к рассмотрению релизов о возможной смене спортивного гражданства на исполкоме ФФККР мы вернемся в мае 2026 года. До этого никакие обращения рассматриваться не будут.
– А что теперь делать Жилиной, которая уже намекнула на готовность переехать в Баку на постоянное место жительства?
– Перестать слушать «группу желающих». Убежден, что ей нужно выступать в России. В любой момент готовы ответить на звонок Вероники, поговорить с ней в офисе ФФККР. Пора уже поставить точку в этой истории. Жилина – талантливая спортсменка и может на долгие годы стать одним из лидеров сборной России.
– Ни для кого не секрет, что вас с Евгением Плющенко, тренером Жилиной, связывают дружеские отношения. Не повлияла на них эта история?
– Прежде всего, когда возник этот вопрос, сразу же объяснил Евгению Викторовичу позицию ФФККР и свою личную, опираясь на юридические документы. В СМИ и в социальных сетях Плющенко не проявлял активности и не высказывался по вопросу о переходе Жилиной. Думаю, он сообразит, что нужно делать сейчас в интересах российского фигурного катания, а, значит, и в своих собственных интересах, – сказал глава Федерации фигурного катания России.
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