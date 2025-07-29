13-летней скандальной фигуристке Плющенко запретили выходить на лед

13-летняя фигуристка Елена Костылева, которая занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, не получила медицинский допуск для тренировок из-за травмы. Об этом пишет издание «Moe Online».

«Лена получила травму бедра в апреле нынешнего года, и в течение месяца с середины мая она не прыгала вообще, а только скользила по льду. Обследование показало, что заметных улучшений не произошло, и врачи запретили ей вообще выходить на лед минимум на месяц», — указано в сообщении.

В конце июля мать Костылевой Ирина Костылева подвергла критике Плющенко, заявив, что дочь получила травму по его вине.

До этого, в конце июня, Костылева-старшая обвинила Плющенко в незаконном удержании своей дочери. Она записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи.

Спустя несколько часов после публикации этих записей Костылева-старшая опубликовала еще один ролик, в котором опровергла какие-либо претензии, высказанные ранее в адрес Плющенко и Яны Рудковской.

Костылева перешла в группу Плющенко в апреле 2024 года. В сезоне-2024/25 Костылева, которая владеет четверными прыжками и тройным акселем, выиграла первенство России и Финал Гран-при среди юниоров.