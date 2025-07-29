Экс-ученица Тутберидзе будет работать тренером в Китае

Российская фигуристка Дарья Усачёва сообщила, что ближайший год будет работать тренером по фигурному катанию в Китае.

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Дарья записала видео для социальных сетей, в котором рассказала о планах на будущее.

«Друзья, всем привет! Наконец-то я вам расскажу последние новости моей жизни. Я уже больше месяца нахожусь в Пекине, я здесь работаю тренером и буду ближайший год находиться здесь же в Пекине», – рассказала Усачёва.

Дарья Усачёва выступала в женском одиночном катании и тренировалась в команде Этери Тутберидзе. В 2023 году Дарья завершила спортивную карьеру из-за травмы. Повреждение спортсменка получила на разминке перед короткой программой на этапе Гран-при в Японии в ноябре 2021 года. После этого фигуристка больше не выступала на соревнованиях.