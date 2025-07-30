Авербух рассказал о новой программе фигуриста Алиева

Чемпион Европы по фигурному катанию 2020 года Дмитрий Алиев проведет диалог со зрителями в новой произвольной программе. Об этом ТАСС рассказал постановщик программы Илья Авербух.

"Дима сказал мне: "Возможно, это мой заключительный сезон, поэтому я бы хотел такую программу". Он хочет делать то, что делает лучше всего, и то, что любит больше всего, - сказал Авербух. - Эта программа - это движение, движение вперед, путь. Я очень надеюсь, что в этой программе будет тот разговор, который Дима хочет продолжить со своими зрителями сейчас в спорте и потом после спорта".

Алиеву 26 лет. Он также является серебряным призером чемпионата Европы (2018) и победителем чемпионата России (2019).